Крымский полуостров: погода 24 июля

В ближайшие сутки 23 июля погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронтального раздела.

Днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 16…18°; днем 28…33°, в горах 22…27°. В последующие двое суток без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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