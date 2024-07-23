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ский полуостров: погода 24 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:29 23.07.2024

В ближайшие сутки 23 июля погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронтального раздела.

Днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 16…18°; днем 28…33°, в горах 22…27°. В последующие двое суток без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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