Крымский полуостров: погода 24 июня

В ближайшие трое суток 24-26 июня погоду в Крыму будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 24 июня ночью 12…17°; днем 25…30°, в горах 17…22°, 25-26 июня потеплеет еще на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму