Крымский полуостров: погода 24 июня

Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 24 июня ночью 12…17°; днем 25…30°, в горах 17…22°, 25-26 июня потеплеет еще на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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