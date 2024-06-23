Крымский полуостров: погода 24 июня

В ближайшие трое суток (24-26 июня) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков, лишь 25 июня вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 24 июня: ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 30…35°, в горах 23…28°. С 25 июня температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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