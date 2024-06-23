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ский полуостров: погода 24 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:57 23.06.2024

В  ближайшие трое суток (24-26 июня) погода в  Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков, лишь 25 июня вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 24 июня: ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 30…35°, в горах 23…28°. С 25 июня  температура воздуха понизится  на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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