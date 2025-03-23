Крымский полуостров: погода 24 марта

В ближайшие двое суток (24-25 марта) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь днем 25 марта, местами вероятен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха 24 марта: ночью -1…+4°, на побережье до +7°; днем +12…+17°, в горах +5…+10°. 25 марта температура воздуха повысится на 3-4, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальнее о погоде в городах и посёлках Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 21 марта

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