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ский полуостров: погода 24 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:19 23.03.2024

В ближайшие  сутки ( 24 марта) в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью юго-западный ночью 5-10 м/с, днем  усилится 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха  ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ожидаются дожди, 26 марта местами сильные  Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью. +3…+8°; днем 25 мая +12…+17°, в горах  +5…+10°. Во вторник (26 марта) температура воздуха  ночью существенно не изменится; днем понизится на 5-7°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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