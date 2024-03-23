Крымский полуостров: погода 24 марта

В ближайшие сутки ( 24 марта) в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью юго-западный ночью 5-10 м/с, днем усилится 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ожидаются дожди, 26 марта местами сильные Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью. +3…+8°; днем 25 мая +12…+17°, в горах +5…+10°. Во вторник (26 марта) температура воздуха ночью существенно не изменится; днем понизится на 5-7°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».