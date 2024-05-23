Крымский полуостров: погода 24 мая

В пятницу (24 мая) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода.

Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +23…+28°, в горах +17…+22°. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, местами до 17 м/с; днем 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. В субботу без осадков, сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем будет прохладнее +20…+25°, в горах +13…+18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды в Крыму на 24 мая — здесь.