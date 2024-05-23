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ский полуостров: погода 24 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 24 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:32 23.05.2024

В пятницу (24 мая) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода.

Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +23…+28°, в горах +17…+22°. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, местами до 17 м/с; днем 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. В субботу  без осадков, сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с, с  порывами до 25 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем будет прохладнее +20…+25°, в горах +13…+18°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды в Крыму на 24 мая —  здесь.

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