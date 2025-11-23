Крымский полуостров: погода 24 ноября

В понедельник 24 ноября атмосферный фронт принесет на полуостров похолодание.
Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+15°. В последующие двое суток погоду Крыма будет определять область высокого давления. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на южном побережье до +10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму