Крымский полуостров: погода 24 октября

В пятницу (24 октября) в Крыму ночью без осадков, в отдельных районах туман; днем местами дождь.

Вечером 24 октября, ночью и утром 25 октября зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона обусловит повсеместно дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозами; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Температура воздуха 24 октября ночью +7…+12°, днем +18…+23°, в горах +11…+16°; 25 октября ночью +10…+15°, днем +16…+19°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

