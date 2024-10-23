Крымский полуостров: погода 24 октября

Сухая солнечная погода сохранится в Крыму до конца рабочей недели, благодаря влиянию обширного антициклона, располагающегося над юго-востоком ЕТР.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 24 октября ночью 5…10°, на южном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°. В последующие сутки 25 октября ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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