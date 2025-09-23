Крымский полуостров: погода 24 сентября

Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 17°; днем 22…27°, в горах 15…20°. 25 сентября в связи с прохождением холодного фронтального раздела характер погоды изменится: местами пройдут небольшие дожди, северо-восточный ветер усилится до 17-22 м/с; ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится до 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

