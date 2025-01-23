Крымский полуостров: погода 24 января

В ближайшие двое суток (24-25 января) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, 25 января местами сильные; ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер 24 января юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с; 25 января юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 24 января ночью +2…+7°, в горах -2…+1°; днем +7…+12°. 25 января температура воздуха ночью и днем составит +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».