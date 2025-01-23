Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 24 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 24 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 24 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:30 23.01.2025

В ближайшие двое суток (24-25 января) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Временами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, 25 января местами сильные; ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер 24 января юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с; 25 января юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 24 января ночью +2…+7°, в горах -2…+1°; днем +7…+12°.  25 января температура воздуха ночью и днем составит +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 19 января
Просмотры: 2 213

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг. marsbahis giriş

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x