Крымский полуостров: погода 24 января

В ближайшие сутки (24 января), благодаря области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков.

В отдельных районах на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем +1…+6°, в горах 0…-4°. В четверг и пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят облачную погоду. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью 0…-5°, днем +2…+7°; в пятницу ночью и днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».