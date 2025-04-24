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Крымский полуостров: погода 25 апреля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 25 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:23 24.04.2025

В ближайшие сутки 25 апреля погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +18…+23°, в горах и на побережье +12…+17°. В выходные дни 26 и 27 апреля территорию полуострова  будет проходить холодный фронтальный раздел, который вызовет днем в субботу дожди, местами сильные, грозы. В воскресенье 27 апреля дожди пройдут местами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в субботу существенно не изменится, в воскресенье понизится на 4-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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