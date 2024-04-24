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ский полуостров: погода 25 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:47 24.04.2024

В четверг — 25 апреля — в Крыму сохранится сухая теплая погода.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем  +23…+28°,  в горах +16…+21°. В пятницу (26 апреля) погоду Крыма будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами  пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер сменит направление на юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха  ночью существенно не изменится, днем понизится до +19…+24°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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