Крымский полуостров: погода 25 апреля

В четверг — 25 апреля — в Крыму сохранится сухая теплая погода.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +23…+28°, в горах +16…+21°. В пятницу (26 апреля) погоду Крыма будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер сменит направление на юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем понизится до +19…+24°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».