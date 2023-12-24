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ский полуостров: погода 25 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:54 24.12.2023

В понедельник (25 декабря) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков; днем пройдет небольшой дождь.

В последующие двое суток, благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове без осадков. В понедельник температура воздуха ночью -1…-6°, на побережье 0….+5°, днем составит +7…+12°, в горах +1…+6°; во вторник  потеплеет  на 3-5 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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