Крымский полуостров: погода 25 декабря

В понедельник (25 декабря) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков; днем пройдет небольшой дождь.

В последующие двое суток, благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове без осадков. В понедельник температура воздуха ночью -1…-6°, на побережье 0….+5°, днем составит +7…+12°, в горах +1…+6°; во вторник потеплеет на 3-5 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.