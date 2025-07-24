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Крымский полуостров: погода 25 июля

Крымский полуостров: погода 25 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:25 24.07.2025

В пятницу (25 июля) и в предстоящие выходные дни (26-27 июля) Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы.

Сохранится жаркая и сухая погода. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, в горах 17…19°; днем 33…38°, в горах 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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