Крымский полуостров: погода 25 июня

Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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