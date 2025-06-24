Крымский полуостров: погода 25 июня

В ближайшие двое суток 25-26 июня погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.
Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму