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Крымский полуостров: погода 25 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 24.06.2025

В ближайшие двое суток 25-26 июня погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на  северо-западный  7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.

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