Крымский полуостров: погода 25 июня

В ближайшие двое суток (25-26 июня) погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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