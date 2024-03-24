Крымский полуостров: погода 25 марта

В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять Балканский циклон.

В понедельник (25 марта) ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-восточный 7-12м/с, местами 15-20 м/с.. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем 11…16°, в горах +4…+9°. Во вторник ( 26 марта) дожди, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +4…+9°, в горах +1…+3°. В среду (27 мая ) осадки постепенно прекратятся. Ветер ослабеет до умеренного. Минимальная температура воздуха понизится на 1-2°; максимальная повысится на 2-5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».