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ский полуостров: погода 25 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:15 24.03.2024

В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять Балканский циклон.

В понедельник (25 марта) ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами  умеренные дожди. Ночью и утром  в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-восточный  7-12м/с, местами 15-20 м/с.. Температура воздуха  ночью +2…+7°; днем 11…16°, в горах +4…+9°. Во вторник ( 26 марта) дожди, местами сильные.  Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +4…+9°, в горах +1…+3°.  В среду (27 мая )  осадки постепенно прекратятся. Ветер ослабеет до умеренного. Минимальная температура воздуха понизится на 1-2°; максимальная повысится на  2-5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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