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Крымский полуостров: погода 25 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:28 24.05.2025

В ближайшие двое суток 25-26 мая в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная юго-западной периферией антициклона, тропической воздушной массой.

Ветер 25 мая юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.; 26 мая 7-12 м/с,.местами 15-20 м/с. Температура воздуха: 25 мая   ночью 11…16°, днем 22…27°, в степных и предгорных районах воздух прогреется до 30°, в горах 17…22°; 26 мая  ночью 18…23°; днем 24…29°,  в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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