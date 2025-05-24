Крымский полуостров: погода 25 мая

В ближайшие двое суток 25-26 мая в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная юго-западной периферией антициклона, тропической воздушной массой.

Ветер 25 мая юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.; 26 мая 7-12 м/с,.местами 15-20 м/с. Температура воздуха: 25 мая ночью 11…16°, днем 22…27°, в степных и предгорных районах воздух прогреется до 30°, в горах 17…22°; 26 мая ночью 18…23°; днем 24…29°, в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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