Крымский полуостров: погода 25 мая

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая погода.
Пройдут отдельные кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…17°, в горах 10…13°; днем 22…27°, в горах 15…20°. Во вторник (26 мая) осадки постепенно прекратятся. Ветер перейдет на юго-западный скорость ветра и температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
С тегами: погода в Крыму
С тегами: погода в Крыму