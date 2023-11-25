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ский полуостров: погода 25 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:40 25.11.2023

В ближайшие двое суток активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия:

Дожди, переходящие к вечеру в воскресенье в мокрый снег, снег; местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер 28-33 м/с, местами с порывами 35-40 м/с. Температура в воскресенье воздуха ночью 6…11°, на побережье до 13°; днем 11…16°, в в горах 4…9 °. В понедельник мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха  ночью и днем -2…+3°, на южном побережье до +6°, в горах  -3…-6°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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