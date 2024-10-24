Крымский полуостров: погода 25 октября

В ближайшие двое суток (25 и 26 октября) в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье до 11°; днем 13…18°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.

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