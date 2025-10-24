Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 25 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 25 октября

Крымский полуостров: погода 25 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:04 24.10.2025

В субботу 25 октября зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона обусловит ночью и утром на полуострове дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозами; днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +15…+19°, в горах +9…+14°. В воскресенье 26 октября сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Севастополе - два дня сильного ветра
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x