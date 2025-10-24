Крымский полуостров: погода 25 октября

В субботу 25 октября зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона обусловит ночью и утром на полуострове дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозами; днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +15…+19°, в горах +9…+14°. В воскресенье 26 октября сохранится неустойчивый характер погоды: ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

