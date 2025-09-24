Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 25 сентября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 25 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:18 24.09.2025

В ближайшие двое суток (25-26 сентября)  погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.

Местами  пройдут небольшие дожди. Усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, в восточных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 19 сентября
Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x