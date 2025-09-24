Крымский полуостров: погода 25 сентября

Местами пройдут небольшие дожди. Усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, в восточных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

