Крымский полуостров: погода 25 сентября

В ближайшие двое суток (25-26 сентября) погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.
Местами пройдут небольшие дожди. Усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, в восточных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
