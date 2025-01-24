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Крымский полуостров: погода 25 января

Крымский полуостров: погода 25 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:16 24.01.2025

В субботу 25 января  зона атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму местами дожди; ночью и утром в отдельных пунктах туман.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в горах около 0°; днем +7…+12. В воскресенье 26 января, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, на полуострове без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Ночная температура воздуха понизится и составит от -2° до +3°, на южном побережье до +6°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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