Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 25 января
актуально в республике
ский полуостров: погода 25 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 25 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:21 24.01.2024

В четверг и пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму облачную погоду.

Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на  северо-западный 7-12 м/с,  порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью 0…-5°, днем +2…+7°; в пятницу ночью и днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.