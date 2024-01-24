Крымский полуостров: погода 25 января

В четверг и пятницу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму облачную погоду.

Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью 0…-5°, днем +2…+7°; в пятницу ночью и днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.