Крымский полуостров: погода 26 апреля

В выходные дни 26 и 27 апреля территорию полуострова будет проходить холодный фронтальный раздел.

В субботу ночью без осадков; днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных районах сильные ливни, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +17…+22°, в горах +10…+15°. В воскресенье 27 апреля дожди пройдут местами. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 25 апреля

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