Крымский полуостров: погода 26 апреля

В пятницу (26 апреля) погоду Крыма будет определять зона холодного атмосферного фронта.

Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°; днем +19…+24°, в горах +13…+18°.

В субботу (27 апреля) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +6…+11°, на побережье до +14°; дневная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».