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ский полуостров: погода 26 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:33 25.04.2024

В пятницу (26 апреля) погоду Крыма будет определять зона холодного атмосферного фронта.

Местами  пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°; днем +19…+24°, в горах +13…+18°.

В субботу (27  апреля) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков. Ветер  ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +6…+11°, на побережье до +14°; дневная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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