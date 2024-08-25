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ский полуостров: погода 26 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:48 25.08.2024

В понедельник (26 августа) в Крыму преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 19….24°, в грах 16…18°; днем 28…33°, в горах 21…26°.Во вторник и среду (27-28 августа) погоду на полуострове будет определять малоактивный Черноморский циклон. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер постепенно ослабеет до умеренного. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

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