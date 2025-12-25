Крымский полуостров: погода 26 декабря

В ближайшие трое суток 26, 27 и 28 декабря атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.

Начиная с вечера 26 декабря и до конца периода ожидается усиление северо-западного ветра, порывы будут достигать 20-25 м/с, в южных районах и в горах до 30 м/с. Температура воздуха 26 декабря: ночью -5…-10°, на южном побережье -1…+3°; днем +1…+6°, в горах -1…-4°. В выходные дни 27 и 28 декабря температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -5…-8°; днем -1…+4°, в горах -2…-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

