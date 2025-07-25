Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 26 июля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 26 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:31 25.07.2025

В предстоящие выходные дни (26-27 июля) и в начале следующей недели (28-29 июля)  высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят сухую и очень жаркую погоду.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…26°; днем 32…37°,  27-29  июля в степных и предгорных районах воздух прогреется до 38…40° (сильная жара), в горах составит 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 22 июля
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x