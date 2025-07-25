Крымский полуостров: погода 26 июля

В предстоящие выходные дни (26-27 июля) и в начале следующей недели (28-29 июля) высотный барический гребень Азорского антициклона, мощный вынос на полуостров тропического воздуха с северных районов Африки обусловят сухую и очень жаркую погоду.

Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…26°; днем 32…37°, 27-29 июля в степных и предгорных районах воздух прогреется до 38…40° (сильная жара), в горах составит 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 22 июля

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