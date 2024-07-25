Крымский полуостров: погода 26 июля

В ближайшие сутки 25 июля погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

В дневные часы, в связи с развитием внутримассовой конвекции, южных, центральных и восточных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°; днем 27…32°, в горах 21…26°. В последующие двое суток без осадков, температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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