Крымский полуостров: погода 26 июня

Без осадков, лишь днем в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 28…33°, в горах 20…25°. 27 июня без осадков, благодаря влиянию высотного барического гребня антициклона. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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