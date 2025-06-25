Крымский полуостров: погода 26 июня

26 июня погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.
Без осадков, лишь днем в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 28…33°, в горах 20…25°. 27 июня без осадков, благодаря влиянию высотного барического гребня антициклона. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму