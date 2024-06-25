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ский полуостров: погода 26 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 25.06.2024

В  ближайшие двое суток (26-27 июня) погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный  с переходом на восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 10…14°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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