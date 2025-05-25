Крымский полуостров: погода 26 мая

В ближайшие сутки 26 мая на полуострове сохранится теплая погода, обусловленная выносом тропической воздушной массы по юго-западной периферии антициклона.

Ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 21…26 °, в степных и предгорных районах до 30°, в горах 18…20°. Во вторник 27 мая на смену тропической воздушной массы начнет поступать воздушная масса умеренных широт. На большей территории Крыма пройдут дожди, местами сильные с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 18…23°, в горах 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».