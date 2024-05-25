Крымский полуостров: погода 26 мая

В воскресенье, 26 мая, в Крыму сохранится ветреная погода, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, в горах +5…+10°; днем +18…+23°, в горах +12…+17°. В начале рабочей недели в Крыму местами пройдут кратковременные дожди, ветер постепенно ослабеет до умеренного, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.