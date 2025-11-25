Крымский полуостров: погода 26 ноября

В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.
Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха 25 ноября ночью +2…+7°, на южном побережье до +10°; днем +12…+15°, в горах +5…+10°. 26 и 27 ноября фон температур повысится на 3-4 °, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
