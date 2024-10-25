Крымский полуостров: погода 26 октября

В выходные дни в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, на побережье до 10°; днем 12…17°, в горах 5…10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».