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Крымский полуостров: погода 26 октября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:26 25.10.2024

В выходные дни в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, на побережье до 10°; днем 12…17°, в горах 5…10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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