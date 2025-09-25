Крымский полуостров: погода 26 сентября

Ветер северо-восточный 26 сентября 10-15 м/с, в восточных районах порывы 20-25 м/с; 27-28 сентября 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на побережье до 13°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В пятницу и в предстоящие выходные дни (26-28 сентября) Скандинавский антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе, обусловит в Крыму сухую погоду.

