Крымский полуостров: погода 26 сентября

Сухая погода сохранится в Крыму до конца текущей недели, благодаря влиянию антициклона.

В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью прохладно 9…14°, на южном и восточном побережье до 19°; днем воздух прогреется до 22…27°, в горах до 16…21°. В предстоящие выходные дни будет по-летнему тепло и солнечно, дневная температура воздуха повысится еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».