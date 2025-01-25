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Крымский полуостров: погода 26 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 26 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:24 25.01.2025

В ближайшие трое суток (26-28 января) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +8…+13°, в горах +4…+6°; в начале рабочей недели ( 27-28 января): минимальная  температура воздуха существенно не изменится, максимальная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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