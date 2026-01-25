Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 26 января
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:28 25.01.2026

В ближайшие сутки 26 января малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с, в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +7…+12°,в степных районах и в горах +1…+6°. В последующие сутки 27-28 января под напором южного ветра атмосферный фронт  сместится за пределы полуострова и погода улучшится. Ветер стихнет, осадки прекратятся, потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

