Крымский полуостров: погода 26 января

В ближайшие сутки 26 января малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с, в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем +7…+12°,в степных районах и в горах +1…+6°. В последующие сутки 27-28 января под напором южного ветра атмосферный фронт сместится за пределы полуострова и погода улучшится. Ветер стихнет, осадки прекратятся, потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».