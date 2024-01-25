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ский полуостров: погода 26 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 26 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:56 25.01.2024

В ближайшие два дня (26-27 января) атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия:

Дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедицу. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах  порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью и днем 0…+5°, в горах -2…-7°; в субботу: ночью -3..+2°, на ЮБК до +4°, днем -1…+4°, в горах ночью и днем -4…-9°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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