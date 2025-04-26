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Крымский полуостров: погода 27 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:51 26.04.2025

В воскресенье 27 апреля территорию полуострова  будет проходить холодный атмосферный фронт.

Ночью и утром пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные ливни, грозы. Ночью и утром местами туман; днем осадки прекратятся. Ветер  северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +11…+16°.  В понедельник и вторник погода в Крыму будет определяться антициклоном. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем  местами до 15 м/с. Температура воздуха ощутимо понизится  и составит: ночью 0…+5°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2°; днем +10…15°. в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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