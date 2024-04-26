Крымский полуостров: погода 27 апреля

В субботу (27 апреля) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков.

Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +6…+11°, на побережье до +14°; дневная температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.