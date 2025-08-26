Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 27 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:43 26.08.2025

В ближайшие три дня в Крыму сохранится сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В среду 27 августа ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью по-прежнему прохладно 10…15°, на побережье до 19°; днем температура воздуха в пределах комфортных значений 24…29°, в горах 17…22°. В четверг и пятницу (28, 29 августа) в дневные часы в центральных, восточных и западных районах порывы восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

