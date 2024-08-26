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ский полуостров: погода 27 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:01 26.08.2024

В связи с активизацией барической ложбины над юго-востоком Черного моря в Крыму с  27 по 29 августа ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами.

Ветер северо-восточный умеренный (7-12 м/с), местами сильный (15-20 м/с). Температура воздуха  27 августа ночью 16…21°, на побережье до 25°; днем 24…29°, в горах 18…23°. В последующие двое суток 28-29 августа ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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