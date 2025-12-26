Крымский полуостров: погода 27 декабря

В ближайшие двое суток 27 и 28 декабря атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега.

Снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с. В субботу 27 декабря температура воздуха ночью -1…-6°, на ЮБК около 0°; днем -2…+3°, в горах -4…-6°. В воскресенье 28 декабря будет немного теплее: ночью -4…+1°; днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

