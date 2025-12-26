Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 27 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 27 декабря
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 27 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:59 26.12.2025

В ближайшие двое суток 27 и 28  декабря атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега.

Снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с,  в южных районах и в горах порывы до 30 м/с. В субботу 27 декабря  температура воздуха ночью -1…-6°, на ЮБК около 0°; днем -2…+3°, в горах -4…-6°. В воскресенье 28 декабря будет немного теплее: ночью -4…+1°; днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.