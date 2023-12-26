Крымский полуостров: погода 27 декабря

В ближайшие сутки, 27 декабря, холодный атмосферный фронт принесет в Крым небольшие дожди и незначительное похолодание.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+12°, в горах +4…+6°. В четверг область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ночная температура воздуха понизится до -4…+1° на побережье до +6°, дневная составит +6…+11°, в горах 0…+5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».